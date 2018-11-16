16 Ноября 2018
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Общество Ямало-Ненецкий АО

На Ямале муниципальное оленеводческое предприятие, пострадавшее из-за массового падежа, закрыли из-за экономической неэффективности

Власти Ямальского района высказались о ликвидации муниципального оленеводческого предприятия "Ямальское". В управлении информполитики администрации Накануне.RU сообщили, что ликвидация предприятия – решение вынужденное, но верное.
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Предприятие экономически неэффективно. Упразднение планируется в феврале 2019 года. Сокращение штата пройдёт в рамках трудового законодательства. Всем 65 сотрудникам, которые попадут под сокращение, помогут. Новое место работы уже нашли 17 сотрудникам. Люди перейдут в школу-интернат, центр ветеринарии участка села Мыс Каменный, на факторию к частному предпринимателю, в пекарню потребобщества "Сеяхинское". Резюме сотрудников рассматривают государственные и частные предприятия, расположенные в Ямальском районе.

Оленеводам, которые захотят создать ИП, окажут поддержку. К примеру, оленевод пятого разряда готов возглавить хозяйство, объединив вокруг себя частников с личным поголовьем. Каждому работнику МОП "Ямальское" найдут работу.

Напомним, о ликвидации предприятия стало известно на прошлой неделе. Весной оно пострадало от падежа оленей. В конце марта – начале апреля сотрудники МОПа, которые пасут оленей в Сеяхинской тундре, пожаловались на массовый падеж животных. Потери самого предприятия составили 400 животных, частники потеряли еще около 600 голов. Среди причин трагедии называют плохое состояние пастбищ: животным трудно добыть себе еду.

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На Ямале муниципальное оленеводческое предприятие, пострадавшее из-за массового падежа, закрыли из-за экономической неэффективности

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Теги: МОП Ямальское, оленеводы, ликвидация



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Ранее 09.11.2018 15:40 Мск На Ямале закрылось муниципальное оленеводческое предприятие, сотрудники которого жаловались на массовый падеж оленей

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