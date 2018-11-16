Гремячинский городской округ возглавил бывший газовик

Главой Гремячинского городского округа назначен ведущий специалист администрации Гремячинского района Алексей Гребенщиков, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято на заседании городской думы Гремячинска, которое состоялось накануне. Кандидатуру Гребенщикова поддержали большинство депутатов - 13 из 14. Соперником Гребенщикова был депутат гордумы Алексей Назаров.

Также в конкурсе участвовал директор "ФИШ" Ринат Ибатуллин, однако он не был допущен к заключительному этапу конкурсной комиссией.

Добавим, что до того, как начать работу в администрации Гремячинского района Алексей Гребенщиков работал заместителем начальника Гремячинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов, в филиале "Газпром трансгаз Чайковский".