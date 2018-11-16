СМИ: Минюст США готовится предъявить обвинения Ассанжу

Минюст США готовится предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщили СМИ.

Напомним, с 2012 года журналист скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, после того, как американские власти присвоили ему статус "врага государства" из-за утечки секретных материалов ВВС США.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Wall Street Journal и его знакомые с ситуацией источники, Вашингтон рассчитывает, что Ассанжа после предъявления обвинений можно будет судить в США.

По данным американского издания, на протяжении последнего года прокуроры обсуждали ряд возможных обвинений против основателя WikiLeaks.

Напомним, в июле текущего года стало известно о ведущихся переговорах на высшем уровне между Лондоном и Кито о возможности выселения Ассанжа из посольства Эквадора. Позже, в октябре, министр иностранных дел латиноамериканской страны Хосе Валенсия заявил, что Кито не планирует обращаться к британскому правительству для урегулирования ситуации вокруг основателя журналиста.