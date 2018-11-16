Голикова рассказала о проблеме ожирения в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о проблеме ожирения среди российских граждан.

По её словам, у страны "не самые плохие показатели в этом смысле", однако "есть тенденция к ухудшению".

"На данный момент ожирением в России страдают 14% мужчин и 26% женщин, — рассказала вице-премьер в интервью "Российской газете". — Понятно, что по разным категориям возрастов это выглядит по-разному".

Она добавила, что правительство намерено вести разъяснительную работу и проверки качества продуктов питания, а также всерьёз поставить на повестку дня вопросы пересмотра рациона питания в школах и больничных учреждениях и присутствия биологически активных добавок на рынке.