В Киеве задержан снайпер, подозреваемый в расстреле Майдана

На Украине задержан подозреваемый в расстрелах участников протестных акций в Киеве в 2014 году.

Он — бывший снайпер подразделения "Омега", которого в 2015 году уволили из правоохранительных органов. Арест был произведен 3 ноября, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в 2016 году суд в Москве признал события, произошедшие в начале 2014 в Киеве, государственным переворотом, тем самым удовлетворив иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника. Экс-глава СБУ Александр Якеменко также заявил, что всеми событиями на Майдане руководили официальные лица из США. Его слова подтвердил и сам Владимир Олейник, заявив, что во время госпереворота в генконсульстве США в Киеве располагался штаб "Майдана".