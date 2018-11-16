В Кемеровской области детскую площадку установили на час ради фото

В одном из дворов города Междуреченска в Кемеровской области появилась детская площадка.

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Ее установили всего на час, чтобы сделать фотографию. По словам чиновников, скамейки, качели и забор решили "примерить" к местности. Инцидент произошел возле дома по улице Октябрьской.

Согласно видео, которое появилось в Сети, рабочие устанавливают прямо на снег уличное оборудование. После - все это фотографирует неизвестная женщина, а спустя час те же самые рабочие разбирают элементы благоустройства и увозят их в неизвестном направлении.

Как сообщил директор управления по благоустройству транспорту и связи Междуреченского городского округа Григорий Кирсанов, в наличии сегодня есть лишь сырой эскиз сквера, и поскольку у проектировщиков возникли вопросы, было решено ответить на них таким способом - осуществить фото- и видеосъемку, сообщает ТАСС.