На Южном Урале снова произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла

В Катав-Ивановском районе снова произошло землетрясение. Подземный толчок магнитудой 4,4 балла был зафиксирован сегодня днем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, разовая сейсмическая активность, по данным федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", произошла в 21 км юго-западнее от города Катав-Ивановск на глубине залегания 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

"Три рабочие группы проводят проверку социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. На работу предприятий, социально-значимых объектов и потенциально-опасных объектов данная ситуация не повлияла", - отметили в МЧС.

Более 50 сообщений о подземных толчках от жителей поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу района. Сейчас организовано взаимодействие с ЕДДС районов, администрациями объектов, дежурными службами предприятий и организаций, министерств и ведомств, а также оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республики Башкирии.

Как рассказала председатель собрания депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева, сегодняшние толчки были стремительнее и сильнее чем 5 сентября, но продолжалось это несколько секунд.

"В доме на втором этаже в книжных шкафах попадали иконы, сувениры, портреты и картины. Звук этот был очень неприятным. Всё, в отличие от прошлого раза, случилось днём. На улице яркое солнце. Всё население быстро выбежало на улицу - из больницы, школ, детских садиков, техникума, административных зданий, жилых домов. Все стали звонить родным, детям, - узнать, кто где находился и делиться информацией. Сотовая связь не выдержала такой нагрузки - и полчаса не работала. Интернет и проводная связь - в норме. Разрушений нет. Пострадавших тоже", - написала она на своей странице в соцсети.

Как ранее сообщало Накануне.RU, сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 км в Катав-Ивановском районе в 03.58 5 сентября в 1,5 км от поселка Орловка. Подземные толчки почувствовали жители Катав-Ивановска и Челябинской области, а также в Свердловской области и Башкирии. В течение порядка двух часов последовало несколько толчков, в домах начали трескаться стены, посыпалась штукатурка, падала посуда. Некоторые жители выбегали из дома на улицу. В 12.27, по данным федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", в Катав-Ивановском районе произошла повторно сейсмическая активность интенсивностью 4,6.

29 сентября в регионе снова произошло землетрясение магнитудой 4,5 на глубине залегания 10 км.

После сейсмических толчков в районе горы Песчаной в Катав-Ивановске образовался оползень.