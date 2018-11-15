Наталья Комарова прокомментировала свою отставку: "Каждый из нас должен быть готов передать работу другому"

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова прокомментировала информацию о своей скорой отставке, передает корреспондент Накануне.RU.

На этот раз губернатору прочат должность посла в Министерстве иностранных дел. Подогревают слухи многочисленные международные мероприятия с участием Комаровой.

На пресс-конференции Наталья Комарова отметила, что ее постоянно куда-то "сватают", поэтому к новой информации она относится спокойно.

"Я очень рационально отношусь к вопросами о смене работы. Считаю, что каждый из нас (губернаторов, - прим.) должен быть готов принять ту или иную работу или передать ее другому человеку. Это такой вид деятельности - работа, а не образ жизни", - заявила Комарова.

Напомним, ранее Наталью Комарову "назначали" на пост министра природных ресурсов и экологии. Кресло в итоге досталось экс-губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину.