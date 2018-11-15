15 Ноября 2018
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На Среднем Урале работники предприятия Абрамовича требуют достойную зарплату

Профсоюзная организация "Ванадий" Качканарского горно-обогатительного комбината (КГОК), входящего в структуру "Евраз" (принадлежит олигарху Роману Абрамовичу), обратилась к сотрудникам предприятия с предложением поставить свои подписи за повышение заработной платы, - передает корреспондент Накануне.RU.
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В настоящий момент под этим документом, который сегодня передали президенту ООО "ЕвразХолдинг" Александру Фролову и управляющему директору "Евраз КГОК" Алексею Кушнареву, подписались 4 тыс. 146 членов "Ванадия" из 5 тыс. 33 человек, состоящих в этом профсоюзе.

Отметим, что средняя зарплата по КГОКу в текущем году составляет 51 тыс. руб. (например, в августе она была 52 тыс. 349 руб., а в октябре - 49 тыс. 366 руб.) Сейчас идут переговоры по заключению коллективного договора на 2019-2021 годы, в котором говорится о необходимости повышения трудовых выплат.

Как заявил депутат качканарской думы, секретарь местного горкома КПРФ Габбас Даутов, профсоюз обязан стоять на стороне трудящихся, а требования к руководству комбината выдвигаются на законных основаниях.

Качканарский ГОК, профсоюз, требования(2018)|Фото: профсоюзный комитет "Ванадий"

Качканарский ГОК, профсоюз, требования(2018)|Фото: профсоюзный комитет "Ванадий"

"Взаимоотношения с работодателем оформлены коллективным договором, и сейчас как раз идет рассмотрение этого документа обеими сторонами, профсоюз разговаривает с работодателем по ряду позиций, – пояснил Накануне.RU Даутов. – Путем такого диалога должны прийти к консенсусу – это нормальная процедура, ничего "из ряда вон" не происходит".

По словам депутата, который много лет проработал на КГОКе, прибыль у ЕВРАЗ КГОК есть, и работники, исходя из коллективного договора, вправе требовать за труд свою "долю" в виде премий и других выплат.

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На Среднем Урале работники предприятия Абрамовича требуют достойную зарплату

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Теги: Качканарский ГОК, Евраз, профсоюз Ванадий, Габбас Даутов



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