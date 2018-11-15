Гигантский кратер размером с Париж обнаружен под ледником в Гренландии

В Гренландии подо льдами обнаружен огромный кратер. Он имеет диаметр в 31 км и глубину в 320 м – туда могли бы поместиться Париж или Вашингтон.

Вероятно, это след от самого недавнего падения гигантского метеорита в истории Земли.

По оценкам ученых, он возник не раньше 3 миллионов лет назад, а возможно, 12 тысяч лет назад, то есть в конце последнего ледникового периода.

Исследователи работали в течение трех лет, чтобы проверить свое открытие, первоначально сделанное в 2015 году.

Ученые полагают, что падение метеорита могло оказать огромное влияние на всю планету. В частности, таяние ледников могло привести к изменению циркуляции океанических вод, передает Regnum.

Ранее сообщалось, что двадцатиметровый кратер, обнаруженный в 2014 году на полуострове Ямал, образовался в результате явления, похожего на криовулканизм, наблюдаемый на ледяных телах Солнечной системы.

Подобные вулканы ранее наблюдали только на ледяных планетах и планетоидах. Например, криовулканы есть на Церере и Плутоне.