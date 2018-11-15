15 Ноября 2018
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Происшествия Сибирский ФО

Житель Омской области, припрятавший семь кило зелья, предстанет перед судом

В Омской области правоохранители задержали жителя с крупной партией наркотиков. Теперь мужчине предстоит отвечать по всей строгости закона.

Как сообщает Федералпресс, инцидент произошел в селе Красноярка в октябре этого года. Местный фермер, который находился уже в преклонном возрасте, собрал хороший урожай – более семи килограммов зелья, которое планировал в дальнейшем оставить себе и вероятно, угощать гостей. Наркотики он хранил в гараже своего дома, куда и нагрянули сотрудники полиции. Зелье изъяли, а мужчину задержали.

Свою вину горе-фермер полностью признал. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере". На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Шербакульский районный суд Омской области для рассмотрения по существу. В ближайшее время пенсионеру придется отвечать перед законом, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Житель Омской области, припрятавший семь кило зелья, предстанет перед судом

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Теги: наркотики, мужчина, задержание



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