15 Ноября 2018
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Политика Пермский край

Главой Краснокамска избран Игорь Быкариз

12 из 20 депутатов думы Краснокамского городского округа проголосовали за назначение главой территории Игоря Быкагриза. Директор краснокамского филиала компании "Газпром газораспределение Пермь" избран на пост, передает корреспондент Накануне.RU.

В финал по итогам работы конкурсной комиссии вышли два кандидата, Игорь Науменко получил восемь голосов.

Напомним, в конкурсе на пост главы принимали участие четыре кандидата. Исполняющий обязанности главы города Виктор Соколов не подал документы.

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Главой Краснокамска избран Игорь Быкариз

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Теги: Игорь Быкариз, дума Краснокамска,



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