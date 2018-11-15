15 Ноября 2018
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Система менеджмента качества УВЗ подтверждена международными сертификатами

НПК "Уралвагонзавод" (входит в ГК Ростех) получила международные сертификаты соответствия требованиям новых стандартов ISO/TS 22163:2017 и ISO 9001:2015 на системы менеджмента качества (СМК) и менеджмента бизнеса (СМБ) продукции вагоностроения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, сертификаты действуют в отношении проектирования, разработки и производства грузовых вагонов, вагонов-цистерн и их составных частей и признаются как в РФ, так и за рубежом. Они дают преимущества при выходе на иностранные рынки и получении тендеров.

"Качество продукции – в приоритете нашего внимания, поскольку Уралвагонзавод несет перед потребителями большую ответственность за безопасность эксплуатации изделий, – отмечает директор Центра систем качества и сертификации продукции Уралвагонзавода Лилия Рябоконь. – Обеспечение качества – это основная задача всех работников Уралвагонзавода на каждом этапе производственного процесса".

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Система менеджмента качества УВЗ подтверждена международными сертификатами

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Теги: Уралвагонзавод, стандарты, система менеджмента качества



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