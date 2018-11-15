15 Ноября 2018
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Политика

Бурятия и Забайкалье рассчитывают на преференции при переходе в ДФО

В руководстве Бурятии и Забайкальского края начали проработку "дорожных карт", реализация которых позволит воспользоваться преимуществами перехода из-под юрисдикции Сибирского под юрисдикцию Дальневосточного федерального округа.

Первый, с кем на встрече в Москве полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев обсудил вопросы расширения округа,— врио главы Забайкальского края Александр Осипов. По итогам встречи врио заверил, что дал поручение региональной службе по тарифам снизить стоимость внутрирегиональных перелетов, исключив из нее 10-процентный НДС.

На 29 ноября в регион запланирован визит Юрия Трутнева, до этого он посетит Бурятию. Сейчас все больше понимания, что решение принято в интересах развития Забайкалья и Бурятии, поскольку теперь преференции Дальневосточного округа распространяются и на нас,— говорит собеседник, близкий к администрации одного из новых регионов ДФО.— Были попытки спекулировать на теме, пугать китайской угрозой, но пена скоро сойдет".

В новых регионах готовятся планы по интеграции в ДФО. В правительстве Забайкальского края сказали, что обратились в Минэнерго РФ за разъяснениями, сможет ли регион воспользоваться субсидиями на электроэнергию для юрлиц.

В правительстве Иркутской области говорят, что министерство экономики региона до следующей недели изучит вопрос, потребуются ли какие-то изменения в действующие соглашения с Бурятией и Забайкальем. Собеседник в правительстве Забайкалья утверждает, что межрегиональные соглашения "никак не связаны с федеральными округами": "К примеру, у нас есть подобные соглашения и с соседними регионами — с Якутией и Амурской областью. И с не граничащими с нами — например, с Москвой и Крымом". По словам собеседника в администрации Бурятии, связи между регионами не могут быть потеряны. В конце ноября в Улан-Удэ состоится форум бурятского языка, в котором примут участие числе Иркутск и Забайкалье. Есть структуры, которые работают сразу на территории двух субъектов — Бурятии и Иркутской области, в частности байкальская природоохранная прокуратура.

Заместитель руководителя фракции КПРФ в Иркутском заксобрании Андрей Андреев отмечает, что принятое решение может создать сложности при взаимодействии между федеральными органами, поскольку байкальская природоохранная прокуратура, к примеру, замыкалась на заместителя генпрокурора, отвечавшего за Сибирский федеральный округ,— теперь же Иркутская область и Бурятия распределены между двумя округами. Он считает оправданным и "страх экологов, которые не понимают, как будет реализовываться программа дальневосточного гектара на берегах Байкала и какие ограничения будут при этом наложены".

До сих пор не было случаев, когда регионы переводили из одного округа в другой без существенных структурных и кадровых перестановок. Самые крупные перемены, связанные с переходом субъектов РФ под юрисдикцию другого полпредства, сопровождались созданием нового и упразднением федерального округа. В январе 2010 года указом президента Дмитрия Медведева от Южного федерального округа (ЮФО) был отделен Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), в состав которого включили семь регионов. Бюрократических сложностей при создании СКФО не возникало ни у полпредства (его тогда возглавил вице-премьер Александр Хлопонин), ни у регионов, говорит Михаил Маркелов, до 2011 года возглавлявший политический департамент в СКФО, сообщает "Коммерсант".

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Бурятия и Забайкалье рассчитывают на преференции при переходе в ДФО

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Теги: Дальний Восток, Бурятия, Забайкалье



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