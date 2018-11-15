Сечин сообщил, что независимые АЗС влияют на стоимость топлива

Стоимость топлива на независимых АЗС влияет на ценообразование в регионах присутствия, хотя в среднем по стране продажи топлива с таких заправок составляют только 30% от общего объема.

Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Эти 30% как раз и влияют на ценообразование, потому что они поддерживаются Федеральной антимонопольной службой. Если мы даем цену ниже [чем независимые АЗС], мы попадаем сразу на антимонопольное разбирательство, значит, вынуждены даже поднимать цену",— заявил глава нефтяной компании. По его мнению, в ряде регионов независимые АЗС фактически формируют доминирующие структуры, сообщает "Коммерсант".

Напомним, все российские нефтяные компании подписали соглашение, которое призвано стабилизировать цены на топливо.

Правительство решило "заморозить" цены на топливо на фоне начавшегося роста стоимости бензина на АЗС. Участниками соглашения стали крупнейшие производители нефтепродуктов.