СЖР подписал соглашения о сотрудничестве с шестью зарубежными союзами журналистов

СЖР подписал соглашения о сотрудничестве с руководителями шести зарубежных союзов журналистов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе объединения.

"В Центральном доме журналиста состоялось подписание соглашений о сотрудничестве с руководителями шести союзов журналистов: Польши, Узбекистана, Южной Кореи, Абхазии, Кипра и Монголии", - говорится в сообщении.

Документ позволит ещё более эффективно отстаивать интересы России и русскоязычной прессы по всему миру, отметили в СЖР.

Отметим, Союз журналистов России отмечает 100-летний юбилей.