Подросток из Нягани скончался после отравления газом

В Нягани проверяют обстоятельства гибели 16-летнего подростка, отравившегося газом, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

Подросток скончался 13 ноября. Вечером 12 ноября компания несовершеннолетних проводила время в квартире одного из подростков, куда они принесли газовый баллон с пропаном.

"При вдыхании газа одному из них стало плохо, юноша лег спать и через некоторое время скончался", - говорится в сообщении.

Точную причину смерти несовершеннолетнего определит судебно-медицинская экспертиза.