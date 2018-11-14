14 Ноября 2018
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Врио главы Хакасии исключил бюджетный дефолт в республике

Хакасия избежит бюджетного дефолта благодаря помощи, которую региону окажет Минфин РФ, заявил врио главы республики Михаил Развожаев.

Речь идёт о безвозмездной финансовой помощи в объёме 1,2 млрд рублей. По словам Развожаева, деньги поступят в республику 20-21 ноября, "как раз к выплате казначейского кредита", который республике пришлось привлечь на разблокировку счетов в муниципальных учреждениях региона и первоочерёдные социальные расходы.

"Казначейский кредит, как вы помните, составил 2 млрд рублей", — написал врио главы Хакасии на своей странице в Facebook.

Он добавил, что помощь Минфина позволит республике осуществить все необходимые расходы.

"Теперь новому руководству Хакасии необходимо рачительно распорядиться имеющимися финансовыми ресурсами, принять сбалансированный бюджет на 2019 год и продолжить работу по наращиванию собственных доходов республики", — заключил Развожаев.

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Врио главы Хакасии исключил бюджетный дефолт в республике

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Теги: Хакасия, Минфин РФ, Михаил Развожаев, дефолт



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