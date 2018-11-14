14 Ноября 2018
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Цуканов перекинул "тюменского надсмотрщика" к Комаровой

Наталья Комарова представила нового главного федерального инспектора аппарата полпредства в регионе Андрея Руцинского, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

По ее словам, Руцинский – опытный человек, много лет проработавший в соседней Тюменской области. Губернатор ждет эффективного взаимодействия с новым для округа человеком.

Главный федеральный инспектор в ХМАО Андрей Руцинский(2018)|Фото: admhmao.ru

Руцинский действительно до назначения на пост трудился на аналогичной должности в соседнем регионе с 2009 г., считается, что он прочно связан с тюменскими элитами.

Андрей Руцинский, Сергей Сарычев, Александр Моор(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов продолжает кадровые изменения в аппарате.

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Цуканов перекинул "тюменского надсмотрщика" к Комаровой

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Теги: главный федеральный инспектор в ХМАО, Андрей Руцинский



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