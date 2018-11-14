14 Ноября 2018
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Политика Челябинская область

В Челябинске гордума лишит мандата осужденного депутата

27 ноября гордума Челябинска рассмотрит вопрос о лишении мандата депутата Сергея Новожилова, осужденного за подстрекательство к превышению полномочий.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в августе суд признал бывшего руководителя УФНС по Челябинской области Александра Путина виновными в превышении должностных полномочий, а депутата Сергея Новожилова в подстрекательстве к превышению полномочий.

Путину было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, Новожилову – на 2 года 8 месяцев.

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В Челябинске гордума лишит мандата осужденного депутата

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Теги: гордума, Сергей Новожилов, депутат,



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