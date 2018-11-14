На "дочку" "Газпрома" в Армении завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов

Комитет госдоходов Армении завел уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении дочерней компании "Газпрома" - "Армросгазпрома". Об этом говорится в сообщении ведомства.

Решение принято по итогам инспекций в ЗАО "Газпром Армения", в ходе которых выявлены несколько нарушений и случаев неуплаты налогов.

В частности комплексная проверка показала, что ЗАО "Армросгазпром" в 2016 и 2017 годах включала ложные сведения в отчеты по НДС и налогу на прибыл, в результате чего налоговые обязательства компании сократились на несколько миллиардов драмов.

О нарушениях компании, по данным ведомства, свидетельствуют и показатели сравнительных исследований объемов поставок природного газа в автомобильные вагоны. "Оказалось, что величина потерь в распределительной системе в июне-июле 2018 года в январе-мае 2018 года сократилась более чем в три раза", - говорится в сообщении. В то же время поставки природного газа "Газпрома" на автоочистительную установку увеличились в июне-сентябре примерно на 37%. В Еревана на основании этих данных возбудили дело в соответствии со статьей 205 части 2 Уголовного кодекса РА.