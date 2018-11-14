14 Ноября 2018
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Поцелуй Путина помог? Бывший комиссар движения "Наши", поцеловавшая президента, вошла в американский список Forbes

Экс-федеральный комиссар движения "Наши", 29-летняя Маша Дрокова вошла в список Forbes, посвященный самым успешным молодым бизнесменам США. Перед запуском своей собственной венчурной фирмы Дрокова работала в Runa Capital и помогла превратить ее в один из самых активных фондов в Восточной Европе, получив инвестиции в стартапы типа ClassPass. После Руны Дрокова была завербована, чтобы присоединиться к софтверной компании Acronis в качестве вице-президента, возглавляющего глобальные коммуникации. Этот аспект ее карьеры сохраняется сегодня в фирме Drokova, основанной Day One Ventures, где она строит фонд, который инвестирует в стартапы, а также ведет свои коммуникации. Она инвестировала в такие компании, как Superhuman, DigitalGenius, Piper и сайт для родителей Winnie. Грин-карту Маша получила год назад.

В рейтинг Forbes попали еще двое россиян — 28-летние супруги Артем Федяев и Дарья Ребенок, создавшие сервис Grabr по доставке заграничных товаров.

Маша Дрокова известна, как "девушка, поцеловавшая Путина" - на форуме Селигер в 2009 году юная "нашистка" от переполнявших ее чувств приложилась к щеке президента. Этому событию посвящен документальный фильм "Поцелуй Путина", снятый в Дании.

(2018)|Фото: gaidar.center

"наши" - общероссийское молодёжное общественное политическое движение, созданное администрацией Президента РФ. В движении было оформлено "комиссарское сообщество" из комиссаров движения, проекты "Стопхам" и "Хрюши против" были выделены в автономные некоммерческие организации. Куратором "Наших" являлся глава федерального агентства по делам молодёжи, федеральный комиссар движения Василий Якеменко и заместитель главы администрации Президента РФ Владислав Сурков

 

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Поцелуй Путина помог? Бывший комиссар движения "Наши", поцеловавшая президента, вошла в американский список Forbes

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Теги: маша дрокова, поцелуй путина, forbes, молодые бизнесмены сша



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