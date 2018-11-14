"Нас поставили перед фактом!" Профсоюз работников культуры выступил против ликвидации школ искусств в Прикамье

В Пермском районе Профсоюз работников культуры, критикуя реорганизацию шести детских школ искусств, заявил, что реформа носит губительный характер и нарушает несколько законов. В минкульте при этом заявляют, что ни педагоги, ни качество образования не пострадают, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, постановление администрации района от 15 октября гласит, что детские школы искусств в Гамово, Култаево, Лобаново, Сылве, Усть-Качке и Юго-Камском присоединяются к школе, расположенной в Кондратово. Якобы это даст экономию в 4 млрд руб. Противники реформы направили губернатору Пермского края Максиму Решетникову и министру культуры Вячеславу Торчинскому коллективное обращение с просьбой остановить реорганизацию. Они опасаются, что решение ухудшит качество образования и оставит поселения без очагов культуры, а сферу – без кадров.

В пресс-службе краевого минкульта Накануне.RU заявили, что ни о каких сокращениях педагогов речи не идет: выстраивается работа в интересах детей и преподавателей. После реорганизации для педагогов и учеников ничего не изменится. Меняется только управленческая структура, которая становится более эффективной благодаря объединению административного аппарата.

"Сейчас создается детская школа искусств Пермского района. В ее рамках каждое структурное подразделение сохранит творческую самостоятельность и свое название. Вопрос управления музыкальными школами находится в компетенции органов местного самоуправления Пермского района. Как сообщили местные власти, они уже встречались с педагогами и родителями, чтобы разъяснить ситуацию", – отметили в министерстве.

Впрочем, профсоюз работников культуры парирует: власти приезжали не для разговора, а для ультиматума.

"Дело в том, что не было экспертной оценки последствий преобразований. Людей, как слепых котят, просто ставят перед фактом, и делают это с применением административного ресурса. Говорят так, что "ваше мнение никто учитывать не будет", – рассказала Накануне.RU председатель Профсоюза работников культуры Пермского района Елена Веселкова.

По ее словам, реально сказать о последствиях невозможно.

"Приходят в коллектив представители администрации, говорят, что никого не уволят, однако в постановлении о реорганизации говорится, что людей должны предупредить о сокращении. Начинаются нехорошие подозрения, тем более, об увольнениях устно говорили", – заявила Веселкова.

То есть на практике – полная информационная неразбериха, "которая напрягает".

"Во-вторых, нарушены законы о правах детей и о профсоюзах. Согласно им, такие ликвидации инфраструктуры должны обязательно проходить через комиссию. Учредитель нам говорит так: "Я вас породил, я вас и убью". Нет, должно быть не так. Раз речь идет о правах детей, нужно создать комиссию. У нас она и создана, но почему-то ее не задействовали. В итоге собрано больше 3 тыс. подписей против новшества", – сказала Веселкова.

В итоге действия властей создали высокую социальную напряженность.

"Вы скажите, на какой указ президента, федеральный или краевой закон вы ссылаетесь? Почему тогда говорите, что реорганизация неизбежна? Речь идет о том, что если бы нас собрали, спросили, протеста, возможно, не было бы. В случае реорганизации мы можем потерять школы в далеких поселках и деревнях, у которых нет своей материально-технической базы. Скажем, поселок Юго-Камский. Там была хорошая школа, потом здание признали аварийным и позже приватизировали. Люди сейчас занимаются в нескольких классах общеобразовательной школы. Идет суд, им начали строить здание, но "заморозили"", – сказала Веселкова.

"Снизится качество предоставления услуг. Ученики не будут за сотни километров ездить. Здесь школы разбросаны на сотни километров друг от друга. Объединять их в одну – безумство. Лидер краевого профсоюза написал письмо в прокуратуру", – сказала Веселкова.