14 Ноября 2018
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"Давно пташки такого типа у нас не было". Самый большой транспортный самолет в мире приземлился в Перми

Сегодня ночью в Перми приземлился самый большой в мире серийный самолет Ан-124 "Руслан", сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского аэропорта.

Авиалайнер прибыл в краевую столицу из Нью-Йорка - он привез грузы для одного из крупных пермских предприятий. Самолет принадлежит авиакомпании "Волга-Днепр".

В Перми самолет встречали фотографы и любители авиации.

Максимальная взлетная масса самолета - 392 тонны, максимальная загрузка 120 тонн, размеры грузовой кабины 6,4*4,4*36,5 метров.

Ан-124 Руслан(2018)|Фото: vk.com/dmitry_novikov77

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"Давно пташки такого типа у нас не было". Самый большой транспортный самолет в мире приземлился в Перми

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Теги: самолет, Ан-124 Руслан



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