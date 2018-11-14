14 Ноября 2018
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В Рособрнадзоре выявили проблемы с содержательной стороной творческой части у сдающих ЕГЭ по иностранным языкам

В Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ) проанализировали результаты ЕГЭ-2018 по иностранным языкам и пришли к выводу, что экзаменуемые не всегда справляются с творческим заданием - часто в работах наблюдалась подмена собственных мыслей штампами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Рособрнадзора.

Наряду с высокими результатами по чтению и аудированию у участников ЕГЭ по иностранным языкам при выполнении письменной работы с элементами рассуждения возникали сложности с содержательной стороной.

"Главным препятствием для его успешного выполнения является непонимание сути задачи. Часть выпускников и, по-видимому, часть учителей понимают это задание как "сочинение на вольную тему", а в качестве темы выхватывается только одно слово из утверждения, предложенного для обсуждения. Происходит подмена предложенной темы совсем другой, более простой, которую сам для себя сформулировал участник экзамена", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что есть случаи подмены собственных рассуждений штампами и фрагментами из заимствованных источников. Это, по мнению ФИПИ, происходит потому, что учителя иностранного языка использовали устаревший грамматико-переводного метод преподавания "прочитай – переведи – выучи наизусть/перескажи".

"К сожалению, некоторые учителя все еще обращают внимание только на языковые ошибки, не понимая, что для успешной коммуникации важна, в первую очередь, содержательная сторона высказывания", - отмечают в Рособрнадзоре.

У учащихся также наблюдаются попытки воспроизведения заученных кусков текста вместо спонтанной речи в разделе "устная речь". Содержание монологов зачастую не соответствует заданию. "Участники ЕГЭ допускают большое количество лексико-грамматических ошибок в спонтанной речи. Все это говорит о том, что во многих школах недостаточно занимаются спонтанной речью и не уделяют должного внимания содержательной стороне высказывания", - считают в ведомстве.

В целом, как отмечают в Рособрнадзоре, в образовательной подготовке учеников к сдаче ЕГЭ по иностранным языкам присутствуют недостаточное внимание к разбору стратегий работы с текстами разных жанров и характера, а также отсутствие повторения учебного материала начальной и основной школы.

Как сообщало Накануне.RU, в этом году многим школьникам снизили или вовсе "обнулили" баллы за задание №40 из профильной части ЕГЭ по английскому языку. После этого разработчики изменили задание, за которое школьникам массово обнулили баллы, скорректировав формулировку и критерии оценивания.

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В Рособрнадзоре выявили проблемы с содержательной стороной творческой части у сдающих ЕГЭ по иностранным языкам

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Теги: ФИПИ, иностранный язык, ЕГЭ, устная речь



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Ранее 01.09.2018 07:06 Мск В ЕГЭ по английскому изменили задание, за которое школьникам массово обнулили баллы

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