В этом году в Прикамье будут работать почти 190 катков и хоккейных "коробок"

Губернатор Пермского края Максим Решетников на сегодняшнем заседании правительства заявил, что в этом году в регионе будет работать 190 катков и хоккейных "коробок". Большинство из них будут работать бесплатно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Треть из организованных катков будет работать в Перми. По словам министра спорта Пермского края Владимира Епанова, самые крупные массовые катки региона стадион "Юность" и эспланада Перми. Работать катки начнут с 29 декабря.

Стоимость катания на частных катках варьируется от 30 до 100 руб. На крытых — от 100 до 300 рублей. На всех открытых катках выход на лед для детей до семи лет бесплатный. Взять коньки в прокат можно будет на 90 площадках. По словам Максима Решетникова, на некоторых платных площадках также будет организован бесплатный доступ - не менее шести часов в неделю, жители региона смогут бесплатно выйти на лед. Максим Решетников подчеркнул, что катание на коньках пользуется спросом у молодежи и взрослых.

Вопрос о доступности катков был рассмотрен на встрече губернатора с полпредом президента в ПФО в январе.

Добавим, что в регионе планируется проведение праздничных мероприятий в новогоднее время: мастер-классы, показательные выступления фигуристов, проведение соревнований "Золотая шайба". По словам директора детско-юношеского центра "Фаворит" Романа Азманова, в прошлом году посещаемость катков увеличилась в три раза.