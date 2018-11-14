Оксана Мелехова утверждена в должности министра здравоохранения Пермского края

Ранее Мелехова занял пост главы минздрава с приставкой и.о. По словам Решетникова, Мелехова пользуется уважением у медицинского сообществ. "Пермское здравоохранение должно стать образцовым", — сказал губернатор.

Губернатор пермского края Максим Решетников назначил Оксану Мелехову министром здравоохранения Пермского края. Глава региона представил нового руководителя минздрава членам краевого кабинета министров на заседании правительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.





