Оксана Мелехова утверждена в должности министра здравоохранения Пермского края
Губернатор пермского края Максим Решетников назначил Оксану Мелехову министром здравоохранения Пермского края. Глава региона представил нового руководителя минздрава членам краевого кабинета министров на заседании правительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.
Ранее Мелехова занял пост главы минздрава с приставкой и.о. По словам Решетникова, Мелехова пользуется уважением у медицинского сообществ. "Пермское здравоохранение должно стать образцовым", — сказал губернатор.
Министр ранее работала главврачом в поликлинике №2 Перми.