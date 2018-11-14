14 Ноября 2018
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Общество Свердловская область

"Миссис Екатеринбург" стала 39-летня мать шестерых детей

В Екатеринбурге прошел финал конкурса "Миссис Екатеринбург". Победила мать шестерых детей Анастасия Сигова, передает корреспондент Накануне.RU.

Сиговой 39 лет, имеет два высших образования. Старшему из шести детей 16 лет, младшему – год. По ее словам, на конкурс она шла ради удовольствия. В результате она получила корону и главный приз - круиз по Средиземному морю. Первой вице-миссис стала Татьяна Губенко, второй – Наталья Волянская. Миссис зрительских симпатий стала Ксения Шарапова. Она же стала "Миссис Интернет".

Отметим, за титул самой красивой и талантливой мамы боролись 45 участниц в возрасте от 25 до 50 лет. Главным условием конкурса стало наличие у участвующих дам детей.

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Первой вице-миссис стала 35-летняя дизайнер Татьяна Губенко @ajoure_fashion мама двоих сыновей 👑 ~ 🔥 Жизненное кредо - отдай миру лучшее, что есть в тебе - и к тебе вернется лучшее, что есть в мире. 😊 Счастье – это слышать звонкий смех детей. 💜 Прекрасный день стоить начать со слов: "Спасибо, Господи, что подарил мне новый день! Я проведу его с пользой!" #миссисекатеринбург2018

Публикация от 👑Миссис Екатеринбург& 👑Евразия (@missis_ekaterinburg)

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"Миссис Екатеринбург" стала 39-летня мать шестерых детей

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Теги: Миссис Екатеринбург - 2018, конкурс красоты



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