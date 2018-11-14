"Миссис Екатеринбург" стала 39-летня мать шестерых детей

В Екатеринбурге прошел финал конкурса "Миссис Екатеринбург". Победила мать шестерых детей Анастасия Сигова, передает корреспондент Накануне.RU.

Сиговой 39 лет, имеет два высших образования. Старшему из шести детей 16 лет, младшему – год. По ее словам, на конкурс она шла ради удовольствия. В результате она получила корону и главный приз - круиз по Средиземному морю. Первой вице-миссис стала Татьяна Губенко, второй – Наталья Волянская. Миссис зрительских симпатий стала Ксения Шарапова. Она же стала "Миссис Интернет".

Отметим, за титул самой красивой и талантливой мамы боролись 45 участниц в возрасте от 25 до 50 лет. Главным условием конкурса стало наличие у участвующих дам детей.