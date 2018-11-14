В Мурманской области на уроке профориентации детям предложили переодеться в заключенных

В мурманском управлении МВД проводится проверка после урока по профориентации детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД.

Начальником УМВД России по Мурманской области Виталием Зайковым назначена служебная проверка.

Ранее СМИ сообщили о том, что на уроке по профориентации сотрудники полиции предложили детям переодеться в заключенных.

Отмечается, что полицейские будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, если их вина будет установлена.

Также в ведомстве добавили, что сотрудники полиции не предоставляли костюмы участникам мероприятия.