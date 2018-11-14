В Мурманской области на уроке профориентации детям предложили переодеться в заключенных
В мурманском управлении МВД проводится проверка после урока по профориентации детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД.
Начальником УМВД России по Мурманской области Виталием Зайковым назначена служебная проверка.
Ранее СМИ сообщили о том, что на уроке по профориентации сотрудники полиции предложили детям переодеться в заключенных.
Отмечается, что полицейские будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, если их вина будет установлена.
Также в ведомстве добавили, что сотрудники полиции не предоставляли костюмы участникам мероприятия.