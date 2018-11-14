"Уральские авиалинии" оштрафовали за задержку рейса "Домодедово - Тиват" более чем на пять часов

Авиакомпания "Уральские авиалинии" оштрафована после прокурорской проверки.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, причиной стала задержка рейса по маршруту "Домодедово - Тиват" более чем на пять часов, которая случилась 8 июня этого года в московском аэропорту Домодедово. Как было установлено в ходе проверки, авиакомпания не обеспечила своих пассажиров горячим питанием.

Свердловской транспортной прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения ОАО АК "Уральские авиалинии" оштрафовано на 20 тыс. руб.

Напомним, недавно данная авиакомпания задержала рейс из Китая в Екатеринбург на 16 часов.