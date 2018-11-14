Голодавшим пожарным в Якутии, которых высмеял Пучков, пообещали новое здание части

Здание, в котором работают объявлявшие голодовку пожарные Якутии, будет заменено на новое.

Ранее оно было признано аварийным, сообщил председатель госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчико. Сама часть расформировываться не будет, пообещал он.

Также практически все нарушения, которые допускались в части выплаты сотрудникам ГБУЦ "Противопожарная служба Якутии", устранены, а компенсации за просроченный период – выплачены, передает Regnum.

Напомним, в апреле сотрудники пожарной части микрорайона Кангалассы объявляли акцию протеста, сопровождающуюся отказом от еды. В общей сложности, к головке присоединились пятьдесят человек.

С ноября 2017 года пожарные жаловались на зарплату, которая не превышает 35 тысяч рублей, и постоянное лишение премий. Сообщалось, что здание пожарной части старое и находится в аварийном состоянии, техника постоянно ломается, снаряжения на всех не хватает.

В мае пожарных высмеял бывший глава МЧС России Владимир Пучков. Он назвал спасателей "псевдоогнеборцами", а также заявил, что они просто играли на камеру.

Более того, Пучков добавил, что пожарные совсем не обременены работой и тушили за год всего два пожара.