Федеральный бюджет принят во втором чтении

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли проект федерального бюджета на 2019-2021 гг. Между чтениями было распределено более 1 трлн руб., но на многие направления денег бюджетный комитет не нашел. Не получили поддержки депутатские поправки об увеличении финансирования сельского хозяйства, о дополнительных субсидиях на авиарепевозки между регионами и индексации пенсий и соцвыплат, передает корреспондент Накануне.RU.

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Между первым и вторым чтением поступило 676 поправок к проекту, рассказал глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. Из них 464 рекомендовано профильным комитетом к принятию. Депутаты дополнительно распределили средства на нацпроекты, сумма увеличилась до 5,6 трлн руб. в 2019-2021 гг., общая стоимость шестилетней программы – более 13 трлн руб.

Самые большие расходы заложены по разделу демографии – 1,5 трлн руб., нацпроект по здравоохранению стоит 698 млрд руб., на цифровую экономику выделено 409 млрд руб., на план развития инфраструктуры – порядка 1,3 трлн руб.

Раздел образования стоит 362 млрд руб., Макаров остановился на дополнительном финансировании отдельных направлений: 11 млрд руб. заложены на создание мест в школах для ликвидации третьей смены, более 5 млрд руб. - на модернизацию инфраструктуры, 3 млрд руб. – на создание новых мест в школах на селе, 3,4 млрд – на обновление материально-технической базы.

На поддержку производителей сельхозтехники дополнительно заложено 6 млрд руб., однако вопрос компенсации роста цен на ГСМ для аграриев остался нерешенным. Вместо 12 млрд руб. заложено 5 млрд руб. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил предусмотреть финансирование этих расходов при внесении поправок в бюджет на текущие три года.

Межбюджетные трансферты с учетом средств на реализацию нацпроектов в 2019 г. составят 2,272 трлн руб., рассказал Макаров. В 2020 г. регионы получат 2,319 трлн руб., в 2021 г. - 2,268 трлн руб. Председатель бюджетного комитета заявил, что парламент подготовит справку о том, сколько средств на исполнение переданных полномочий получит каждый субъект.

Голосование за таблицы поправок, рекомендованных к принятию, прошло без дискуссий и практические единогласно. Оппозиционные депутаты просили вынести на отдельное голосование более 70 поправок, рекомендованных комитетом к отклонению, их обсуждение заняло несколько часов.

Коммунисты предложили увеличить расходы федерального бюджета на покупку жилья для детей сирот в два раза, так как при существующем финансировании решать проблему предстоит 30 лет. "Мы договорились с Правительством, что будет предлагать обсудить проблему и подходы к ее решению. не точечно, а концептуально. Поправка проблем не решает, тут требуется на несколько порядков более высокие суммы, которых нет", - ответил коммунистам Макаров.

Депутат Николай Коломейцев заявил о необходимости поддержать постановление 1432 о компенсации расходов на покупку отечественной сельхозтехники и выделить из резервного фонда Правительства 15 млрд руб. Макаров в ответ на это заявил, что на сегодня освоено только 40% средств, выделенных на программу, первый вице-премьер Антон Силуанов пообещал увеличить дополнительные ресурсы на покупку техники по лизинговым схемам на 4 млрд руб. уже в текущем году, в следующем году допфинансирование будет предоставлено по нацпроекту экспорта.

Депутаты обратили внимание на высокую стоимость авиабилетов на отдельных внутрироссийских маршрутах. Выделенных средств на программы субсидирования билетов не хватает, особенно остро проблема стоит в отдаленных северных регионах. Депутаты предложили увеличить субсидии авиакомпаниям, выполняющим полеты в регионах Крайнего Севера на 2 млрд руб. Сегодня в бюджет заложено чуть более 4 млрд руб.

"В данном случае проблема серьезная. Заложено то финансирование, которое может быть освоено. Мы не можем согласиться и с источником финансирования, мы предлагаем отклонить поправку", - ответил Андрей Макаров.

Крупные атомные ЗАТО в проекте бюджета 2019-2021 гг. теряют часть федеральных дотаций, обратил внимание депутатов Алексей Диденко. Речь идет о Северске (Томская область) и Заречном (Пензенская область), в целом субсидии ЗАТО снизились с 9,2 до 9,8 млрд руб. Макаров отметил, что размер дотации складывается из объективных потерь муниципалитетов, связанных с режимом безопасного функционирования. "Мы запросили информацию у муниципалитетов. Выяснилось, что в бюджет города были включены обязательства, которые не входят в полномочия", - объяснил Макаров.

ЛДПР вынесла на голосование поправки о поддержке малого и среднего бизнеса: 5 млрд предложено направить на малый бизнес и КХФ, 30 млрд руб. - на кредитование сектора по льготным ставкам и еще 15 млрд руб. - на нацпроект международной кооперации. Кроме того, поступили предложения увеличить трансферт ПФР для повышения пенсий работающим пенсионерам, суммы субсидий на программу по предоставлению жилья для молодых семей. Сразу на 227 млрд руб. предложили увеличить финансирование образования "эсеры".

"В 2676 школах нет водопровода и туалета. Мы поддерживаем выделение 5 млрд руб., но прошу дать гарантии, что в следующем году такого позора, как туалет на улице, не будет в наших школах", - заявил депутат Олег Нилов. Добавив, что тысячи школ нуждаются в ремонте, во многих образовательных учреждениях не выполнены требования к безопасности в части установки тревожных кнопок. Также эсеры предложили более 600 млрд руб. выделить на компенсацию потерянных вкладов в "Сбербанке". Макаров в ответ заявил, что партия не дала ни одного обоснования сумм: кому распределять - регионам или ведомствам, будут ли использованы эти суммы.

71 млрд руб. требуется на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2019 г., заявил депутат Александр Ремезков. Средства он предложил заложить в бюджет. Кроме того, партия предложила проиндексировать материнский капитал в первом полугодии 2019 г. на 2%, а во втором - до уровня инфляции. Мера стоит 92,3 млрд руб.

"Совокупный долг муниципальных образований остается огромным - более 2 трлн руб., просрочена кредиторская задолженность. В целях обеспечения сбалансированности предлагаем увеличить дотации на 60 млрд руб.", - сказал Ремезков.

Источником "эсеры" предлагают сделать резервный фонд правительства (в нем находится 50 млрд руб.), кроме того, депутаты считают возможным снять часть средств со статьи на стимулирование госслужащих.

Макаров заявил, что индексация маткапитала запланирована на 2020 г., для изменения сроков индексации нужно менять не бюджет, а соответствующий закон. Что же до субсидий регионам - о второму чтению они, сказал глава комитета, увеличены на большую сумму, нежели предлагают депутаты.

Думское большинство не поддержало ни одну из поправок, вынесенных на повторное голосование, депутаты приняли проект в первом чтении.

Финальное, третье чтение бюджета, состоится 21 ноября.