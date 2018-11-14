14 Ноября 2018
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Происшествия Центральный ФО

Следователь по делу ЮКОСа погиб в ДТП

В Москве в ДТП погиб следователь по делу ЮКОСа Денис Исаков. Об этом сегодня сообщает Telegram-канал Mash. Ранее он попадал в такое же ДТП, став виновником гибели коллеги.

По данным канала, авария произошла на Севастопольском проспекте столицы. BMW, которой управлял экс-сотрудник генпрокуратуры, врезалась в бордюр. Водителя госпитализировали в состоянии комы, он скончался в больнице.

В 2011 году он попал в аналогичную аварию - вел машину пьяным, врезался в бордюр, машина отлетела в дерево. Его коллега Алексей Бухтояров, который ехал на пассажирском сиденье, погиб на месте.

Росбалт ранее писал, что на суде Исаков вел себя агрессивно. Во время аварии он якобы вообще спал на заднем сиденье, а когда машина врезалась в дерево - от удара перелетел на водительское сиденье. Исаков получил три года условно.  

Свою карьеру Денис Исаков начинал в прокуратуре Красноярского края, потом был прикомандирован в Москву, где и стал членом следственной группы, занимавшейся делами в отношении совладельцев ЮКОСа – Леонида Невзлина, Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Из-за этого бывшие представители нефтяной компании включили Исакова в свой "черный список". Прокурору удалось "закрепиться" в столице, он был принят на должность следователя по особо важным делам ГП РФ. В его производстве был ряд громких дел, в частности — в отношении заместителя министра внешних экономических связей Андрея Догаева. Когда в 2007 году был создан СКП РФ, Исаков остался на работе в Генпрокуратуре, где стал сотрудником управления по надзору за расследованием особо важных дел.

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Следователь по делу ЮКОСа погиб в ДТП

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Теги: следователь по делу юкоса, дтп, погибшие



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