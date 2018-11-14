Умеренно-морозно в Москве и холоднее обычного в регионах, - Гидромет дал предварительный прогноз на Новый год

В Москве новогодняя ночь будет умеренно-морозной и не факт, что снежной. Такой предварительный прогноз, основанный на многолетних наблюдениях, дала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина для РГ.

Холоднее, чем в прошлом году, может оказаться декабрь на большей части Центрального и Северо-Западного федеральных округов, на севере Приволжского и Уральского федеральных округов.

Также это прогнозируют северо-востоку Якутии и северу Чукотки.

Добавим, что в столице Урала Екатеринбурге пока не установился снежный покров и температура воздуха днем приближается к нулю.