14 Ноября 2018
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Умеренно-морозно в Москве и холоднее обычного в регионах, - Гидромет дал предварительный прогноз на Новый год

В Москве новогодняя ночь будет умеренно-морозной и не факт, что снежной. Такой предварительный прогноз, основанный на многолетних наблюдениях, дала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина для РГ.

Холоднее, чем в прошлом году, может оказаться декабрь на большей части Центрального и Северо-Западного федеральных округов, на севере Приволжского и Уральского федеральных округов.

Также это прогнозируют северо-востоку Якутии и северу Чукотки.

Добавим, что в столице Урала Екатеринбурге пока не установился снежный покров и температура воздуха днем приближается к нулю.

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Умеренно-морозно в Москве и холоднее обычного в регионах, - Гидромет дал предварительный прогноз на Новый год

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Теги: прогноз погоды, новый год, гидрометцентр



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