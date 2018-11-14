14 Ноября 2018
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В Тобольской областной больнице №3 из-за прорыва трубы обрушился потолок: отменены две операции

В областной больнице №3 Тобольска накануне прорвало трубу, залило операционный блок. Из-за воды в операционном блоке частично обрушился потолок, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях, в группах города. По словам очевидцев, водой также залит четвертый этаж, где недавно был ремонт. Ликвидировать последствия коммунальной аварии якобы отправили медперсонал. Также пользователи сообщают об отмене всех операций, в том числе экстренных.

В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что действительно были перенесены две плановые операции, однако экстренные выполняются в прежнем режиме.

"В больнице произошел прорыв трубы, замена которой была запланирована в рамках капитального ремонта в 2019 году. На пациентах данная ситуация никак не отразилась: работают пять операционных из шести, к началу следующей недели будут работать все в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

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В Тобольской областной больнице №3 из-за прорыва трубы обрушился потолок: отменены две операции

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Теги: операционная. коммунальная авария, обрушение потолка, авария, областная больница №3, Тобольск, операция



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