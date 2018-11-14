Кассация отменила решение суда по спору администрации Сургута и "дочки" "Газпрома" из-за сноса домов

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решение югорского арбитража по спору администрации Сургута с компанией "Газпром переработка" и Росреесром из-за минимально допустимых расстояний конденсатопровода Уренгой-Сургут, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее суд обязал газовую компанию подать заявление об исключении из ЕГРН сведений об охранных зонах, в которые попадают дачные дома жителей района. На сегодня ширина охранных зон составляет 100 метров от оси трубопровода в каждую сторону, зоны минимальных расстояний – 5 000 метров от оси трубопровода в каждую строну.

"Газпром переработка" в кассационной жалобе просила отменить принятые по делу судебные акты, ссылаясь на нарушение норм права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела.

Кассационный суд заявил, что югорский арбитраж и апелляционная инстанция вынесли свои решения при неполном выяснении обстоятельств, имеющих существенное значение для настоящего дела. Суд вернул иск первой инстанции.

Как сообщало Накануне.RU, спор о сносе домов администрация Сургута и "Газпром" ведут в арбитражном суде Москвы.