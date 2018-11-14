14 Ноября 2018
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Экономика В России

Медведев утвердил двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в следующем году

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Решение направлено на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычный уровень.

Раньше индексация тарифов проводилась однократно - только с 1 июля в среднем на уровне 4%.

Теперь с 1 января индексация составит 1,7%, а с 1 июля - 2,4%.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в ФАС не поддержали индексацию тарифов ЖКХ дважды в 2019 году. По словам главы ведомства Игоря Артемьева, в 2/3 регионов тарифы уже сейчас выше экономически обоснованного уровня.

Ранее российское правительство вернулось к обсуждению очередной одной масштабной энергореформы.

Предложено вернуться к замороженному в 2014 году проекту социальной нормы энергопотребления для населения. Вице-премьер Дмитрий Козак в целом одобрил идею Минэнерго и Минэкономики по введению соцнормы. Министерствам и ФАС поручено к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов.

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Медведев утвердил двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в следующем году

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Теги: дмитрий медведев, индексация тарифов жкх



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