14 Ноября 2018
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Ил-114 в новой компановке, предназначенный для внутренних перевозок, в том числе на Крайнем Севере, появится через пять лет

Пассажирский Ил-114 в новой компановке начнет поставляться через пять лет. Это будет самолет для перевозок внутри страны, обеспечения транспортной доступности в регионах. Воздушное судно можно будет эксплуатировать при низких температурах - до минус 50 градусов.

"Поставка эксплуатантам зависит не только от начала серийного выпуска [самолета], но и от момента получения сертификата типа. Сертификат типа у нас планируется на конец 2022 года, соответственно, в 2023 году мы планируем начать поставку гражданским эксплуатантам данного воздушного судна", - сказал директор программ Ил-114 Иван Кабатов после расширенного совещания по вопросам эксплуатации и обслуживания Ил-114-300 в условиях Якутии.

Особенностью Тл-114 в новой сборке станет изменяемая компоновка салона, позволяющая увеличивать багажные отсеки.

"Сейчас планируется к изготовлению три компоновки - 68, 60, 52 [пассажирских мест] с увеличенным багажником. Самолеты будут построены полностью из российских комплектующих", - сказал Кабатов, добавив, что двигатель с увеличенной мощностью сейчас находится в разработке, сообщает ТАСС.

Ил-114 - пассажирский двухмоторный турбовинтовой самолёт для местных авиалиний. Предназначен для замены самолётов семейства Ан-24. Использует двигатели ТВ7-117С или 127H производства Pratt & Whitney. Первый полёт 29 марта 1990 года. Произведено восемнадцать машин. В постсоветский период авиакомпании стран СНГ не проявили большого интереса к Ил-114, серийное производство самолёта так и не началось. До 2012 года Ил-114 выпускался мелкосерийно на ташкентстком ТАПОиЧ. Всего было построено 17 машин. Две машины были потеряны в катастрофах.

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Ил-114 в новой компановке, предназначенный для внутренних перевозок, в том числе на Крайнем Севере, появится через пять лет

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Теги: ил-114, крайний север, новая компановка



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