Совфед изучит замену переселения из ветхого жилья арендой: "Удавку с бюджета надо снять"

В Тюмени 13 ноября прошло выездное заседание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера под председательством Аркадия Чернецкого. Темой совещания стала выработка механизмов по созданию комфортной среды для граждан – это один из национальных проектов, который должен быть реализован до 2024 года.

Как передает корреспондент Накануне.RU, одним из предложений, которое прозвучало за круглым столом с участием сенаторов, стала альтернатива переселению из ветхого и аварийного жилья и в целом улучшение жилищных условий граждан за счет внедрения арендной практики.

Спикер откровенно посетовал, что сегодня еще на пять лет продлен механизм бесплатного переселения граждан в новое жилье, однако "так дальше продолжаться не может", так как для бюджета это "является удавкой на шее". По его словам, ситуация будет только ухудшаться.

Альтернативу предложили тюменские чиновники. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин предложил заменить механизм на арендное жилье. При этом он оговорился, что стоимость платы и тарифа будет зависеть напрямую от площади. Люди с большими финансовыми возможностями смогут рассчитывать на большие "квадраты". Впрочем, сенаторы поправили докладчика и заявили, что принцип нужно смягчить и исходить из других критериев.

При этом, по замыслу авторов идеи, человек должен быть уверен, что аренда не закончится через несколько лет и должна быть бессрочной. Кроме этого, придется экономически убедить и застройщиков в выгоде такого механизма.

Сенатор Аркадий Чернецкий выразил уверенность, что именно Тюменская область может стать первопроходцем в реализации этого механизма, так как у благополучного региона есть для этого все возможности. Правда, придется поправить ряд федеральных норм и законов.