Госдума увеличила срок дожития

Сегодня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2019 г. Срок дожития вырастет на полгода – с 246 до 252 месяцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Правительство определило продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на основании статистики о продолжительности жизни. По данным Росстата за прошлый год, численность мужчин и женщин в возрасте, дающем право на назначение страховых пенсий, составила 897 тыс. 57 человек и 1,16 млн человек соответственно, ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни - 16,46 и 26,14 года соответственно.

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2018 г. составил 263 месяца, но, чтобы не допустить резкое увеличение "срока дожития", в переходный период с 2016 по 2020 гг. Правительство предложило применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на шесть месяцев ежегодно.

"Поскольку расчетная величина ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, рассчитанная на основании пункта 2 методики, превышает максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2019 г., проектом федерального закона предлагается определить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2018 г. в размере 252 месяца", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 г.