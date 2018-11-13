13 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Общество Центральный ФО В России

Госдума увеличила срок дожития

Сегодня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2019 г. Срок дожития вырастет на полгода – с 246 до 252 месяцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Правительство определило продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на основании статистики о продолжительности жизни. По данным Росстата за прошлый год, численность мужчин и женщин в возрасте, дающем право на назначение страховых пенсий, составила 897 тыс. 57 человек и 1,16 млн человек соответственно, ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни - 16,46 и 26,14 года соответственно.

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2018 г. составил 263 месяца, но, чтобы не допустить резкое увеличение "срока дожития", в переходный период с 2016 по 2020 гг. Правительство предложило применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на шесть месяцев ежегодно.

"Поскольку расчетная величина ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, рассчитанная на основании пункта 2 методики, превышает максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2019 г., проектом федерального закона предлагается определить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2018 г. в размере 252 месяца", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 г.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госдума увеличила срок дожития

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: накопительная пенсия, срок дожития, госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 359

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети