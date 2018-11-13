В визовый центр Испании в Москве пришли с обысками

В визовом центре Испании в Москве прошли обыски и выемка документов.

Правоохранители проверяли ранее выданные конкретным гражданам визы, сообщил "Интерфаксу" источник.

Визовый центр располагается на Калужской площади. На сайте организации размещено сообщение о том, что испанский визовый центр в столице "в связи с непредвиденными обстоятельствами временно закрыт".

Отметим, посол Испании в РФ не раз выступал за отмену визового режима между странами. При этом в 2016 году Хосе Игнасио Карбахаль подчеркнул, что внешнеполитические обстоятельства "не позволяют продвинуться в этом вопросе".