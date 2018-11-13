В 2019 году запустят ледовую арену в Березниках и возведут по стадиону в Соликамске и Майском

Строительство различных спортивных объектов в Прикамье обсудили на личном приеме у губернатора Прикамья Максима Решетникова представители краевых муниципалитетов. В частности, речь зашла о ледовой арене в Березниках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Заведующая учебной части детско-юношеской спортивной школы "Кристалл" из Березников Марина Ильиных спросила о сроках появления перво в городе ледовой арены. Она рассказала, что в школе сейчас работает несколько спортивных секций: плавание, водное поло, хоккей и футбол. Планируется открытие секции фигурного катания.

"Для организации полноценного тренировочного процесса в течение всего года нам бы хотелось, чтобы в Березниках был крытый каток. Его начали строить в 2017 г., но до сих пор не достроили", - заявила Ильиных.

Сегодня в здании арены уже проведены коммунальные сети и вентиляция, завершен монтаж индивидуальных тепловых пунктов, построено здание катка, ледовое поле, проведено внутреннее отопление, остекление, куплена машина для обслуживания ледовой площадки. Сейчас на арене идет внутренняя отделка, предстоит установить спортивное оборудование и благоустроить территорию. В 2017-18 гг. на здание дали 131 млн руб.

Глава Березников Сергей Дьяков уверен, для обеспечения безопасного пребывания жителей Березниковского и Усольского районов проект ледовой арены будет доработан. Новый документ появится в середине декабря. Сдать объект предполагается во втором квартале 2019 г.

Губернатор обозначил, что люди очень ждут каток: арену строят уже 1,5 года. Нужно предусмотреть бесплатные секции и время для бесплатного катания всех желающих.

"Важно загрузить спортивные объекты, чтобы в них бурлила жизнь, чтобы люди сюда приходили, занимались спортом и отдыхали. Тем более, это центр города — место удачное", сказал Решетников.

О строительстве межшкольного стадиона в Соликамске у губернатора спросила тренер-преподаватель по легкой атлетике Ольга Разжигаева. По ее словам, в городе не хватает таких площадок для занятий спортом, и появление нового стадиона позволило бы привлечь к спорту большее число детей и взрослых. Строительство стадиона запланировано, ответил губернатор. Уже составлена смета, пройдена госэкспертиза, заложены деньги. Возведение начнется в июне 2019 г.

Пенсионер, почетный житель поселка Майский, тренер высшей квалификационной категории по тяжелой атлетике Анатолий Богданов спросил Решетникова, есть ли возможность реконструировать местный стадион. Он востребован у жителей поселка: на нем можно проводить тренировки в любое время года, там проводятся соревнования регионального уровня.

По словам губернатора, реконструкция уже началась, ее профинансируют из бюджета. Цена вопроса – 15,9 млн руб., из них 4,8 млн руб. – из местного, остальное – из краевого бюджета. После перезапуска на стадионе появятся прямая четырехполосная беговая дорожка на 100 м, круговая четырехполосная беговая дорожка на 300 м, футбольное поле, волейбольная площадка, универсальная спортивная площадка и место для проведения занятий общей физической подготовкой. В 2020 г. приведут в порядок трибуны и обновят систему освещения.

Напомним, проект бюджета Пермского края предусматривает направление более 5,1 млрд руб. на развитие спорта в ближайшие три года. Особый упор делается на школьную инфраструктуру, чтобы сделать ее доступной для занятий спортом для всех желающих.