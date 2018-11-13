В Москве в ходе замены труб нашли скелеты четырех человек

В Москве вблизи Можайского переулка во время работ по замене труб обнаружены скелетированные останки четырех человек.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по городу, страшная находка была сделана 12 ноября.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, смерть наступила более семи лет назад.

В начале ноября в Москве в подвале заброшенного дома был обнаружен скелет человека. Дом расположен на улице Зубовская. По оценке специалистов давность захоронения составляет более 25 лет.