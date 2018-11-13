Украинскую журналистку уволили из-за неудобного вопроса к Порошенко

Украинская журналистка Марина Барановская сообщила в Facebook, что ее уволили из издания "Детектор медиа" из-за неудобного вопроса украинскому президенту Петру Порошенко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 28 февраля Порошенко спросили на пресс-конференции о том, как ему живется в стране, где люди "выживают". На что он ответил, что его жизнь "не сахар", и предложил Барановской провести с ним один день.

По словам Барановской, отношение руководительницы ДМ к работе и к ней лично изменилось "радикально и резко" именно после той пресс-конференции и того самого вопроса.

Она отметила, что теперь ее попытки найти новую работу в СМИ безуспешны.