13 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Украинскую журналистку уволили из-за неудобного вопроса к Порошенко

Украинская журналистка Марина Барановская сообщила в Facebook, что ее уволили из издания "Детектор медиа" из-за неудобного вопроса украинскому президенту Петру Порошенко.
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Напомним, как сообщало Накануне.RU, 28 февраля Порошенко спросили на пресс-конференции о том, как ему живется в стране, где люди "выживают". На что он ответил, что его жизнь "не сахар", и предложил Барановской провести с ним один день.

По словам Барановской, отношение руководительницы ДМ к работе и к ней лично изменилось "радикально и резко" именно после той пресс-конференции и того самого вопроса.

Она отметила, что теперь ее попытки найти новую работу в СМИ безуспешны.

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Украинскую журналистку уволили из-за неудобного вопроса к Порошенко

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Теги: Украина, Петр Порошенко, СМИ



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