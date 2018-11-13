СМИ: Структуры Ротенберга планируют привлечь к работам в порту Тамань

Структуры миллиардера Аркадия Ротенберга, заканчивающие строительство Крымского моста, позже могут перекинуть на другую масштабную стройку, пишет "Коммерсантъ".

Источники газеты утверждают, что к строительству сухогрузного района порта Тамань хотят привлечь ООО "Стройгазмонтаж" (СГМ) Ротенберга.

По данным издания, вице-премьер Максим Акимов на совещании предложил будущему концессионеру и инвесторам терминалов проработать вопрос об использовании в проекте мощностей организаций, задействованных на строительстве в Крыму.

Объем работ в Тамани только по федеральным объектам порта оценивается в 65 млрд рублей, отмечает "Коммерсант". Подрядчики смогут претендовать и на строительство терминалов для частных инвесторов порта.

Ранее издание Bloomberg заявило, что проект по строительству моста на Сахалин отойдет компании Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж". Как сообщили источники, близкие к Кремлю и компании, принципиальное решение о строительстве уже принято. Как ожидается, о нем будет объявлено в следующем году.