13 Ноября 2018
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Экономика В России Крым

СМИ: Структуры Ротенберга планируют привлечь к работам в порту Тамань

Структуры миллиардера Аркадия Ротенберга, заканчивающие строительство Крымского моста, позже могут перекинуть на другую масштабную стройку, пишет "Коммерсантъ".

Источники газеты утверждают, что к строительству сухогрузного района порта Тамань хотят привлечь ООО "Стройгазмонтаж" (СГМ) Ротенберга.

По данным издания, вице-премьер Максим Акимов на совещании предложил будущему концессионеру и инвесторам терминалов проработать вопрос об использовании в проекте мощностей организаций, задействованных на строительстве в Крыму.

Объем работ в Тамани только по федеральным объектам порта оценивается в 65 млрд рублей, отмечает "Коммерсант". Подрядчики смогут претендовать и на строительство терминалов для частных инвесторов порта.

Ранее издание Bloomberg заявило, что проект по строительству моста на Сахалин отойдет компании Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж". Как сообщили источники, близкие к Кремлю и компании, принципиальное решение о строительстве уже принято. Как ожидается, о нем будет объявлено в следующем году.

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СМИ: Структуры Ротенберга планируют привлечь к работам в порту Тамань

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Теги: Аркадий Ротенберг, Стройгазмонтаж, Тамань



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