"Только 7% молока и 8% сыра". В Роспотребнадзоре проверили молочную продукцию на фальсификат

Роспотребнадзор провел исследование, в рамках которого проверило сыр и молоко на наличие фальсификата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Согласно полученным данным, всего 7% молока и 8% сыра в магазинах содержали растительные жиры.

Подавляющее большинство продукции соответствуют всем обязательным требованиям.

Лишь в двух пробах молока из 31 и в двух пробах сыра из 21 разной ценовой категории выявлено наличие немолочных жиров.

По данным Роспотребнадзора, магазины уже начали убирать фальсифицированную продукцию с полок.