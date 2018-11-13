"Уральские авиалинии" составят конкуренцию "Аэрофлоту" на европейском направлении

13 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Коммунист стал главой Хакасии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО В России За рубежом

"Уральские авиалинии" составят конкуренцию "Аэрофлоту" на европейском направлении

"Уральские авиалинии" получили сразу несколько новых допусков на рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский".

Теперь перевозчик может ежедневно летать в Лондон, Амстердам, Мадрид, Стокгольм, Прагу, Карловы Вары и Стамбул. В Милан и Катанию авиакомпания может выполнять рейсы дважды в неделю. Трижды – в Париж и до 10 рейсов – в Чимкент.

В настоящее время регулярные прямые рейсы по большей части этих направлений выполняет "Аэрофлот".

Сегодня "Уральские авиалинии" не осуществляют перелеты на регулярной основе из Москвы в столицы стран Западной Европы. Однако не так давно перевозчик открыл продажи на рейсы в Рим. Полеты будут выполняться с конца декабря дважды в неделю и до четырех рейсов в период новогодних каникул, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, крупнейшие авиакомпании России могут остановить работу. С 1 января 2020 г. серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, должны быть размещены в России. Ведомство разработало соответствующий проект постановления. Однако у крупнейших российский авиакомпаний на сегодняшний день иностранные провайдеры: американская Sabre у "Аэрофлота", швейцарская SITA у S7 (в этом году начала переход в Amadeus), испанская Amadeus у "Уральских авиалиний".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Уральские авиалинии" составят конкуренцию "Аэрофлоту" на европейском направлении

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уральские авиалинии, авиакомпании, Европа, рейсы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.10.2018 07:38 Мск Крупнейшие авиакомпании России могут остановить работу

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 323

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети