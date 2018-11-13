"Уральские авиалинии" составят конкуренцию "Аэрофлоту" на европейском направлении

"Уральские авиалинии" получили сразу несколько новых допусков на рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский".

Теперь перевозчик может ежедневно летать в Лондон, Амстердам, Мадрид, Стокгольм, Прагу, Карловы Вары и Стамбул. В Милан и Катанию авиакомпания может выполнять рейсы дважды в неделю. Трижды – в Париж и до 10 рейсов – в Чимкент.

В настоящее время регулярные прямые рейсы по большей части этих направлений выполняет "Аэрофлот".

Сегодня "Уральские авиалинии" не осуществляют перелеты на регулярной основе из Москвы в столицы стран Западной Европы. Однако не так давно перевозчик открыл продажи на рейсы в Рим. Полеты будут выполняться с конца декабря дважды в неделю и до четырех рейсов в период новогодних каникул, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, крупнейшие авиакомпании России могут остановить работу. С 1 января 2020 г. серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, должны быть размещены в России. Ведомство разработало соответствующий проект постановления. Однако у крупнейших российский авиакомпаний на сегодняшний день иностранные провайдеры: американская Sabre у "Аэрофлота", швейцарская SITA у S7 (в этом году начала переход в Amadeus), испанская Amadeus у "Уральских авиалиний".