В ЦБ заявили о росте чистого оттока капитала из России

Чистый отток капитала из России в январе-октябре 2018 года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в материалах Центробанка (ЦБ) РФ.

Данный показатель по результатам роста составил до $42,2 млрд.

Такое сальдо, как отметили в пресс-службе ЦБ, обусловлено, во-первых, операциями банков по погашению внешних обязательств, и во-вторых, сделками прочих секторов по приобретению финансовых активов за рубежом.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в сентябре отток капитала из РФ, по данным регулятора, составил $26,5 млрд, что в 2,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.