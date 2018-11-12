12 Ноября 2018
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Политика В России В бывшем СССР

РФ выделит Белоруссии кредит в 2019 году

Минск договорился с Москвой о выделении госкредита в 2019 году, заявил глава Минфина Республики Беларусь Максим Ермолович.

По его словам, все решения уже приняты, и остаётся только подготовка соглашения.

"Но это уже следующий год, — цитирует министра "РИА Новости". — Каких-то новых решений мы не ожидаем ни от российской стороны, ни со своей стороны".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в середине прошлого месяца глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о возможности предоставления кредита Минску на сумму около $630 млн.

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РФ выделит Белоруссии кредит в 2019 году

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Теги: РФ, Белоруссия, Беларусь, кредит



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