Не нужны ни молодежь, ни ветераны. Власти Екатеринбурга "отписались" по неудобному вопросу

Не утихает скандал вокруг директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, которая заявила молодежи о ее ненужности государству, по ее словам, государство не просило рожать нынешнее подрастающее поколение. Изначально губернатор Евгений Куйвашев не был настроен поступить жестко с подчиненной, он решил вызвать ее на разговор. По некоторым данным, глава региона якобы настроен сохранить ей должность, хотя, судя по результатам опросов, такой вариант, как "поговорить и вразумить" устроил бы подавляющее меньшинство опрошенных, все выступают за увольнение с позором.

Вместе с тем, в Екатеринбурге власти демонстрируют пренебрежение не только к такой категории граждан, как молодежь. Уже который год они дают понять и ветеранам, что отчетные мероприятия с их участием нужны для галочки, а на самом деле, судя по подходу чиновников, можно сделать вывод, что и ветеранов нынешнее государство "не просило рожать".

13 ноября депутатам думы Екатеринбурга будет представлен проект бюджета города на 2019 год, в котором должны быть подробно расписаны все строки расходов, в том числе на подготовку и проведение такого значимого события, как День Победы.

Напомним, что 9 мая для ветеранов областной столицы уже три года подряд становится праздником со слезами на глазах, а причина этих слез – не щемящая память о Великой Отечественной, а бездушие чиновников.

Накануне.RU регулярно поднимает тему предоставления транспорта для ветеранов-участников Парада Победы от места их жительства к Площади 1905 года. Сегодня этим людям за 90 лет, их подвозом из года в год занимаются волонтеры-активисты, а официальные власти Екатеринбурга то ли не могут, то ли не желают решать вопрос, упорно снимая с себя ответственность за ранее выданные обещания.

Чтобы заранее (и в очередной раз) поднять волнующую тему, редакция Накануне.RU направила официальные запросы в думу и администрацию города с вопросом: будут ли предусмотрены в бюджете города Екатеринбурга на 2019 г. средства для подвоза ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая 2019 г. от мест их проживания до места проведения Парада Победы (площадь 1905 г. в г. Екатеринбурге)?

В своем ответе председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин сообщил, что составление проекта главного финансового документа муниципалитета – это компетенция мэрии, а не представительного органа, поэтому вопрос переадресован городской администрации.

Впрочем, туда Накануне.RU тоже направила аналогичный запрос – на имя главы города Александра Высокинского. Но ответ нам пришел за подписью заместителя начальника информационно-аналитического департамента Алексея Редина.

Чиновник в очередной раз напомнил, что перевозкой ветеранов и тружеников тыла занимается городское управление культуры, районные администрации и дирекция городских праздничных мероприятий. При этом ответа о том, будут ли предусмотрены в бюджете города деньги для подвоза ветеранов, мы не получили.

Руководитель свердловской молодежной организации "Май" Гузель Аиткулова возмущена такой позицией - как исполнительного, так и представительного органов власти Екатеринбурга.

"После выборов власть в городе поменялась, а отношение к ветеранам Великой Отечественной войны – нет, - заявила Накануне.RU общественник. – Например, в ответе [мэрии] мне непонятна ссылка на управление культуры".

По мнению Аиткуловой, всем, что связано с ветеранами, должны заниматься городские структуры, курирующие социальную политику, поскольку День Победы – не культурно-массовое мероприятие, в котором люди, защитившие страну от фашизма, становятся некой декорацией на фоне общих торжеств. А "перевод стрелок" на управление культуры и компанию под названием "Дирекция городских праздников" (созданной при городском управлении культуры) в целом характеризует восприятие администрацией города Дня Победы именно в качестве рядового культмассового действа.

Что касается позиции председателя думы Екатеринбурга Володина, то здесь у Аиткуловой, которая является одним из организаторов волонтерского движения по подвозу ветеранов в столице Среднего Урала, тоже есть немало вопросов, причем, не только нему, а ко всем народным избранникам.

"Депутаты [гордумы] знают о скандалах, которые происходят 9 мая, – уверена активист. – Но за все эти годы откликнулись лишь два или три депутата – они на своем транспорте отвозили главных героев Дня Победы. А в думе – 36 человек! И оставшихся ветеранов – участников Парада – осталось уже примерно столько же. То есть каждый народный избранник мог бы лично поучаствовать. И бюджетные средства здесь не требуются – нужно лишь проявить уважение к людям, которым мы обязаны самим фактом своего существования. А не мыслить как чиновники, засевшие в своих кожаных креслах!"

Еще раз отметим, что 13 ноября депутаты городской думы начнут публично обсуждать расходы городской казны на следующий год. Однако не факт, что кто-то из них вспомнит об организации в День Победы транспорта для ветеранов Великой Отечественной, которых год от года становится все меньше и меньше.