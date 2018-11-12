12 Ноября 2018
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Не нужны ни молодежь, ни ветераны. Власти Екатеринбурга "отписались" по неудобному вопросу

Не утихает скандал вокруг директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, которая заявила молодежи о ее ненужности государству, по ее словам, государство не просило рожать нынешнее подрастающее поколение. Изначально губернатор Евгений Куйвашев не был настроен поступить жестко с подчиненной, он решил вызвать ее на разговор. По некоторым данным, глава региона якобы настроен сохранить ей должность, хотя, судя по результатам опросов, такой вариант, как "поговорить и вразумить" устроил бы подавляющее меньшинство опрошенных, все выступают за увольнение с позором.
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Вместе с тем, в Екатеринбурге власти демонстрируют пренебрежение не только к такой категории граждан, как молодежь. Уже который год они дают понять и ветеранам, что отчетные мероприятия с их участием нужны для галочки, а на самом деле, судя по подходу чиновников, можно сделать вывод, что и ветеранов нынешнее государство "не просило рожать".

13 ноября депутатам думы Екатеринбурга будет представлен проект бюджета города на 2019 год, в котором должны быть подробно расписаны все строки расходов, в том числе на подготовку и проведение такого значимого события, как День Победы.

Напомним, что 9 мая для ветеранов областной столицы уже три года подряд становится праздником со слезами на глазах, а причина этих слез – не щемящая память о Великой Отечественной, а бездушие чиновников.

Накануне.RU регулярно поднимает тему предоставления транспорта для ветеранов-участников Парада Победы от места их жительства к Площади 1905 года. Сегодня этим людям за 90 лет, их подвозом из года в год занимаются волонтеры-активисты, а официальные власти Екатеринбурга то ли не могут, то ли не желают решать вопрос, упорно снимая с себя ответственность за ранее выданные обещания.

Чтобы заранее (и в очередной раз) поднять волнующую тему, редакция Накануне.RU направила официальные запросы в думу и администрацию города с вопросом: будут ли предусмотрены в бюджете города Екатеринбурга на 2019 г. средства для подвоза ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая 2019 г. от мест их проживания до места проведения Парада Победы (площадь 1905 г. в г. Екатеринбурге)?

В своем ответе председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин сообщил, что составление проекта главного финансового документа муниципалитета – это компетенция мэрии, а не представительного органа, поэтому вопрос переадресован городской администрации.

запрос, подвоз ветеранов, Володин(2018)|Фото: Накануне.RU

Впрочем, туда Накануне.RU тоже направила аналогичный запрос – на имя главы города Александра Высокинского. Но ответ нам пришел за подписью заместителя начальника информационно-аналитического департамента Алексея Редина.

запрос, подвоз ветеранов, Высокинский(2018)|Фото: Накануне.RU

Чиновник в очередной раз напомнил, что перевозкой ветеранов и тружеников тыла занимается городское управление культуры, районные администрации и дирекция городских праздничных мероприятий. При этом ответа о том, будут ли предусмотрены в бюджете города деньги для подвоза ветеранов, мы не получили.

Руководитель свердловской молодежной организации "Май" Гузель Аиткулова возмущена такой позицией - как исполнительного, так и представительного органов власти Екатеринбурга.

"После выборов власть в городе поменялась, а отношение к ветеранам Великой Отечественной войны – нет, - заявила Накануне.RU общественник. – Например, в ответе [мэрии] мне непонятна ссылка на управление культуры".

По мнению Аиткуловой, всем, что связано с ветеранами, должны заниматься городские структуры, курирующие социальную политику, поскольку День Победы – не культурно-массовое мероприятие, в котором люди, защитившие страну от фашизма, становятся некой декорацией на фоне общих торжеств. А "перевод стрелок" на управление культуры и компанию под названием "Дирекция городских праздников" (созданной при городском управлении культуры) в целом характеризует восприятие администрацией города Дня Победы именно в качестве рядового культмассового действа.

Что касается позиции председателя думы Екатеринбурга Володина, то здесь у Аиткуловой, которая является одним из организаторов волонтерского движения по подвозу ветеранов в столице Среднего Урала, тоже есть немало вопросов, причем, не только нему, а ко всем народным избранникам.

"Депутаты [гордумы] знают о скандалах, которые происходят 9 мая, – уверена активист. – Но за все эти годы откликнулись лишь два или три депутата – они на своем транспорте отвозили главных героев Дня Победы. А в думе – 36 человек! И оставшихся ветеранов – участников Парада – осталось уже примерно столько же. То есть каждый народный избранник мог бы лично поучаствовать. И бюджетные средства здесь не требуются – нужно лишь проявить уважение к людям, которым мы обязаны самим фактом своего существования. А не мыслить как чиновники, засевшие в своих кожаных креслах!"

Еще раз отметим, что 13 ноября депутаты городской думы начнут публично обсуждать расходы городской казны на следующий год. Однако не факт, что кто-то из них вспомнит об организации в День Победы транспорта для ветеранов Великой Отечественной, которых год от года становится все меньше и меньше.

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Не нужны ни молодежь, ни ветераны. Власти Екатеринбурга "отписались" по неудобному вопросу

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Теги: 9 мая, Парад Победы, подвоз ветеранов, дума Екатеринбурга, Игорь Володин, администрация Екатеринбурга, Александр Высокинский, Гузель Аиткулова



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